20 Mart 2021, Cumartesi

DÜNYADAN FUTBOL

FC Köln 2-2 Borussia Dortmund (MAÇ SONUCU-ÖZET)

Köln ve B. Dortmund yenişemedi! Golleri izleyin
DÜNYADAN FUTBOL
ABONE OL
Güncelleme Tarihi: 20.03.2021 Giriş Tarihi: 20.03.2021

'nın 26. haftasında sahasında 'u ağırladı. 1-0 geriye düşen ev sahibi, mücadeleyi 2-1 kazandı ve 5 hafta aradan sonra galibiyetle tanıştı.

'nın 26. hafta karşılaşmasında ile kozlarını paylaştı. Mücadele 2-2 eşitlikle bitti.

B. Dortmund'un gollerini 3. ve 90. dakikalarda kaydetti. FC Köln'ün gollerini ise 35. dakikada Duda (p) ve 65'te Jakobs attı.

Bu sonuçla birlikte FC Köln 23'e yükseltti. Borussia Dortmund ise 43 puana ulaştı.

İŞTE MAÇTA ATILAN GOLLER

GOL | FC Köln 0-1 Borussia Dortmund
GOL | FC Köln 1-1 Borussia Dortmund
GOL | FC Köln 2-1 Borussia Dortmund
GOL | FC Köln 2-2 Borussia Dortmund

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
DÜNYADAN FUTBOL HABERLERİ
Bayern Münih ilk yarıda işi bitirdi! Bayern Münih ilk yarıda işi bitirdi!
Schalke 04 - B. M'Gladbach maçı saat kaçta ve hangi kanalda? Schalke 04 - B. M'Gladbach maçı saat kaçta ve hangi kanalda?
Werder Bremen - Wolfsburg maçı saat kaçta ve hangi kanalda? Werder Bremen - Wolfsburg maçı saat kaçta ve hangi kanalda?
DİĞER HABERLER
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör
Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır. TURKUVAZ HABERLEŞME VE YAYINCILIK ANONİM ŞİRKETİ