20 Mart 2021, Cumartesi
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FC Köln 2-2 Borussia Dortmund (MAÇ SONUCU-ÖZET)
Almanya Bundesliga'nın 26. haftasında FC Köln sahasında Borussia Dortmund'u ağırladı. 1-0 geriye düşen ev sahibi, mücadeleyi 2-1 kazandı ve 5 hafta aradan sonra galibiyetle tanıştı.
Almanya Bundesliga'nın 26. hafta karşılaşmasında FC Köln ile Borussia Dortmund kozlarını paylaştı. Mücadele 2-2 eşitlikle bitti.
B. Dortmund'un gollerini 3. ve 90. dakikalarda Erling Haaland kaydetti. FC Köln'ün gollerini ise 35. dakikada Duda (p) ve 65'te Jakobs attı.
Bu sonuçla birlikte FC Köln 23'e yükseltti. Borussia Dortmund ise 43 puana ulaştı.
İŞTE MAÇTA ATILAN GOLLER
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