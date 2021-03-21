Almanya Bundesliga 26. haftasında Hertha Berlin ile Bayer Leverkusen karşı karşıya gelecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati ve kanalı da yer alıyor. Peki, Hertha Berlin - Bayer Leverkusen maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Almanya Bundesliga'da heyecan devam ediyor. 26. hafta maçında Hertha Berlin ile Bayer Leverkusen kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, Hertha Berlin - Bayer Leverkusen maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

HERTHA BERLIN - BAYER LEVERKUSEN MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Hertha Berlin - Bayer Leverkusen maçı 21 Mart Pazar 17:30'da S Sport 2'de canlı yayınlanacak.

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