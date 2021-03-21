21 Mart 2021, Pazar

DÜNYADAN FUTBOL

Hertha Berlin - Bayer Leverkusen maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Almanya Bundesliga

Hertha Berlin - Bayer Leverkusen maçı saat kaçta ve hangi kanalda?
DÜNYADAN FUTBOL
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Güncelleme Tarihi: 21.03.2021 Giriş Tarihi: 21.03.2021

26. haftasında ile karşı karşıya gelecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati ve kanalı da yer alıyor. Peki, - Bayer Leverkusen maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

'da heyecan devam ediyor. 26. hafta maçında ile kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, - Bayer Leverkusen maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

HERTHA BERLIN - BAYER LEVERKUSEN MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Hertha Berlin - Bayer Leverkusen maçı 21 Mart Pazar 17:30'da 'de canlı yayınlanacak.

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