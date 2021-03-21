Almanya Bundesliga 26. haftasında Hoffenheim ile Mainz 05 karşı karşıya gelecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati ve kanalı da yer alıyor. Peki, Hoffenheim - Mainz 05 maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Almanya Bundesliga'da heyecan devam ediyor. 26. hafta maçında Hoffenheim ile Mainz 05 kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, Hoffenheim - Mainz 05 maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

HOFFENHEIM - MAINZ 05 MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Hoffenheim - Mainz 05 maçı 21 Mart Pazar günü saat 15:30'da S Sport 2'de canlı yayınlanacak.

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