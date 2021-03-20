Almanya Bundesliga 26. haftasında Bayern Münih ile Stuttgart karşı karşıya gelecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati ve kanalı da yer alıyor. Peki, Bayern Münih - Stuttgart maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Almanya Bundesliga'da heyecan devam ediyor. 26. hafta maçında Bayern Münih ile Stuttgart kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, Bayern Münih - Stuttgart maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

BAYERN MÜNİH - STUTTGART MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Bayern Münih - Stuttgart maçı 20 Mart Cumartesi günü saat 17:30'da S Sport 2'de canlı yayınlanacak.

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