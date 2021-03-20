20 Mart 2021, Cumartesi
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Celta Vigo - Real Madrid maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | İspanya La Liga
İspanya La Liga'nın 28. haftasında Celta Vigo ile Real Madrid karşı karşıya gelecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati ve kanalı da yer alıyor. Peki, Celta Vigo - Real Madrid maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
İspanya La Liga'da heyecan devam ediyor. Celta Vigo ile Real Madrid kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, Celta Vigo - Real Madrid maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
CELTA VIGO - REAL MADRID MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
Celta Vigo - Real Madrid maçı 20 Mart Cumartesi günü saat 18:15'te Spor Smart'ta canlı yayınlanacak.
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