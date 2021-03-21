Almanya Bundesliga 26. haftasında Freiburg ile Augsburg karşı karşıya gelecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati ve kanalı da yer alıyor. Peki, Freiburg - Augsburg maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Almanya Bundesliga'da heyecan devam ediyor. 26. hafta maçında Freiburg ile Augsburg kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, Freiburg - Augsburg maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

FREIBURG - AUGSBURG MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Freiburg - Augsburg maçı 21 Mart Pazar günü saat 20:00'de S Sport 2'de canlı yayınlanacak.

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