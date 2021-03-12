12 Mart 2021, Cuma

DÜNYADAN FUTBOL

Manchester City'de İlkay Gündoğan tarihe geçti! Üst üste 2. kez...

İlkay tarihe geçti! Üst üste 2. kez...
DÜNYADAN FUTBOL
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Giriş Tarihi: 12.03.2021

Bu sezon formasıyla performansının zirvesine çıkan Türk asıllı Alman futbolcu , ocak ayının ardından şubat ayında da 'ayın oyuncusu' seçildi. 30 yaşındaki yıldız, 'de üst üste ikinci kez ayın oyuncusu seçilen tarihteki ilk Manchester City'li futbolcu oldu.

'in internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, 30 yaşındaki orta saha oyuncusu, Joachim Andersen, Harvey Barnes, Joao Cancelo, Bruno Fernandes, Jesse Lingard, Ruben Neves ve Raphinha'yı geride bırakarak ödüle layık görüldü.

Ocaktan sonra şubat ayında da ödülü kazanan İlkay, Premier Lig'de üst üste ayın oyuncusu seçilen ilk Manchester Cityli futbolcu oldu.

Şubat ayında 4 gol atan İlkay, ligin zirvesindeki 'nin tüm maçlarını kazanmasında önemli rol oynamıştı.

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