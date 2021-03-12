12 Mart 2021, Cuma
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Manchester City'de İlkay Gündoğan tarihe geçti! Üst üste 2. kez...
Bu sezon Manchester City formasıyla performansının zirvesine çıkan Türk asıllı Alman futbolcu İlkay Gündoğan, ocak ayının ardından şubat ayında da 'ayın oyuncusu' seçildi. 30 yaşındaki yıldız, Premier Lig'de üst üste ikinci kez ayın oyuncusu seçilen tarihteki ilk Manchester City'li futbolcu oldu.
Premier Lig'in internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, 30 yaşındaki orta saha oyuncusu, Joachim Andersen, Harvey Barnes, Joao Cancelo, Bruno Fernandes, Jesse Lingard, Ruben Neves ve Raphinha'yı geride bırakarak ödüle layık görüldü.
Ocaktan sonra şubat ayında da ödülü kazanan İlkay, Premier Lig'de üst üste ayın oyuncusu seçilen ilk Manchester Cityli futbolcu oldu.
Şubat ayında 4 gol atan İlkay, ligin zirvesindeki Manchester City'nin tüm maçlarını kazanmasında önemli rol oynamıştı.
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