13 Mart 2021, Cumartesi

DÜNYADAN FUTBOL

PSG Angel Di Maria ile sözleşme uzattı

Di Maria imzayı attı!
DÜNYADAN FUTBOL
ABONE OL
Giriş Tarihi: 13.03.2021

Fransa Ligue 1 ekiplerinden Paris Saint-Germain (), sözleşmesi sezon sonunda bitecek ile 1 yıllık yeni mukavele imzalandığını duyurdu.

Kulüpten yapılan açıklamada, kontrat süresi bu yaz dolacak 33 yaşındaki oyuncunun sözleşmesinin, 2021-2022 sezonu sonuna kadar uzatılması konusunda anlaşmaya varıldığı belirtildi.

Daha önce Benfica, Real Madrid ve Manchester United gibi Avrupa'nın önde gelen takımlarında görev alan Arjantinli yıldız oyuncu, 6 sezondur formasını giydiği 'de 248 karşılaşmada 87 gole imza attı.

, 104 maçta forma giydiği Arjantin Milli Takımı'nda ise 20 kez ağları sarstı.

PSG'den Ronaldo bombası! Mbappe... haberin devamı

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
DÜNYADAN FUTBOL HABERLERİ
İlkay tarihe geçti! Üst üste 2. kez... İlkay tarihe geçti! Üst üste 2. kez...
Merih'ten kötü haber! Porto maçında sakatlanmıştı... Merih'ten kötü haber! Porto maçında sakatlanmıştı...
PSG'den Ronaldo bombası! Mbappe... PSG'den Ronaldo bombası! Mbappe...
DİĞER HABERLER
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör
Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır. TURKUVAZ HABERLEŞME VE YAYINCILIK ANONİM ŞİRKETİ