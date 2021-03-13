13 Mart 2021, Cumartesi
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PSG Angel Di Maria ile sözleşme uzattı
Fransa Ligue 1 ekiplerinden Paris Saint-Germain (PSG), sözleşmesi sezon sonunda bitecek Angel Di Maria ile 1 yıllık yeni mukavele imzalandığını duyurdu.
Kulüpten yapılan açıklamada, kontrat süresi bu yaz dolacak 33 yaşındaki oyuncunun sözleşmesinin, 2021-2022 sezonu sonuna kadar uzatılması konusunda anlaşmaya varıldığı belirtildi.
Daha önce Benfica, Real Madrid ve Manchester United gibi Avrupa'nın önde gelen takımlarında görev alan Arjantinli yıldız oyuncu, 6 sezondur formasını giydiği PSG'de 248 karşılaşmada 87 gole imza attı.
Angel Di Maria, 104 maçta forma giydiği Arjantin Milli Takımı'nda ise 20 kez ağları sarstı.
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