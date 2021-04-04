Cadiz Valencia maçında Mouctar Diakhaby'e ırkçı saldırı! Sahayı terk ettiler
İspanya La Liga'nın 29. haftasında Cadiz ile Valencia karşı karşıya geldi. Mücadelenin 29. dakikasında Valencia'lı oyuncu Mouctar Diakhaby'e ırkçı saldırı olduğu gerekçesiyle konuk ekip sahayı terk etti.
İspanya 1. Futbol Ligi'nin (La Liga) 29. haftasında oynanan Cadiz-Valencia maçında, Valencia'nın Fransız futbolcusu Mouctar Diakhaby'nin maruz kaldığı ırkçı söylem, futbolun önüne geçti.
Karşılaşmanın 1-1 devam ettiği 29. dakikada Cadiz'de forma giyen "Cala" lakaplı İspanyol futbolcu Juan Torres Ruiz'in kendisine ırkçı bir söylemde bulunduğunu ileri süren Diakhaby, konuyla ilgili karşılaşmanın hakemiyle konuşmasının ardından sarı kart gördü.
Olayın hemen ardından Diakhaby'ye destek veren Valencia'da tüm takım ve teknik kadro, sahadan çekilerek soyunma odasına gitti.
Yaklaşık 15 dakika sonra sahaya geri dönen Valencia'da Diakhaby'nin yerine Hugo Guillamon oyuna girdi.
Karşılaşma kaldığı 29. dakikadan itibaren oynanmaya devam etti.
Irkçı söylemde bulunduğu iddia edilen Cadizli futbolcu Cala sahada kalmaya devam ederken, ev sahibi takım ikinci yarıya Cala'nın yerine Marcos Mauro'yu sahaya alarak başladı.
VALENCIA'DAN DIAKHABY'YE DESTEK
Valencia Kulübü, olayın hemen ardından sosyal medya hesabından iki paylaşım yaparak, "Takım toplanıp, arma için mücadele etme düşüncesiyle sahaya dönme kararı aldı. Ancak Valencia Kulübü, her türlü ırkçı saldırıyı kararlı bir şekilde kınamaktadır. Diakhaby'ye tam destek. Irkçılığa hayır. Futbolcu, ırkçı bir söyleme maruz kaldı ve takım arkadaşlarından sahaya çıkıp mücadele etmelerini istedi. Mouctar, hepimiz seninleyiz." ifadelerini kullandı.
La Liga tarihinde ilk defa bir takım futbolda ırkçılıkla bağlantılı bir olaydan dolayı sahadan çekildi.
Cadiz-Valencia maçı, ev sahibi takımın 2-1'lik üstünlüğüyle sona ererken, Diakhaby'nin maruz kaldığı ırkçı söylem futbolun önüne geçti.
Maçın gollerini Cadiz'den Cala (Dk.14) ve Marcos Mauro (Dk. 88), Valencia'dan ise Kevin Gameiro (Dk.19) attı.
La Liga'da 33 puanlı Valencia 12'inci, 32 puanlı Cadiz ise 13'üncü sırada bulunuyor.
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