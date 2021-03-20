20 Mart 2021, Cumartesi
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Werder Bremen 1-2 Wolfsburg (MAÇ SONUCU-ÖZET)
Almanya Bundesliga'nın 26. haftasında Werder Bremen sahasında Wolfsburg'u konuk etti. Mücadeleyi misafir takım 2-1 kazandı.
Bundesliga'nın 26. hafta mücadelesinde Werder Bremen ile Wolfsburg karşı karşıya geldi. Mücadele Wolfsburg'un 2-1 üstünlüğüyle bitti.
Wolfsburg'un gollerini 9. dakikada Sargent (k.k) ve 42'de Weghorst kaydetti. Werder Bremen'in tek golü ise 45'te Mohwald'ın ayağından geldi.
Bu sonuçla birlikte Wolfsburg 51 puana yükselirken, Werder Bremen ise 30 puanda kaldı.
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