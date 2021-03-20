20 Mart 2021, Cumartesi

DÜNYADAN FUTBOL

Werder Bremen 1-2 Wolfsburg (MAÇ SONUCU-ÖZET)

Wolfsburg deplasmanda kazandı!
DÜNYADAN FUTBOL
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Giriş Tarihi: 20.03.2021

Almanya Bundesliga'nın 26. haftasında sahasında 'u konuk etti. Mücadeleyi misafir takım 2-1 kazandı.

Bundesliga'nın 26. hafta mücadelesinde ile karşı karşıya geldi. Mücadele Wolfsburg'un 2-1 üstünlüğüyle bitti.

Wolfsburg'un gollerini 9. dakikada Sargent (k.k) ve 42'de Weghorst kaydetti. Werder Bremen'in tek golü ise 45'te Mohwald'ın ayağından geldi.

Bu sonuçla birlikte Wolfsburg 51 puana yükselirken, Werder Bremen ise 30 puanda kaldı.

Köln ve B. Dortmund yenişemedi! (Golleri izleyin) haberin devamı

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