20 Mart 2021, Cumartesi

DÜNYADAN FUTBOL

Celta Vigo 1-3 Real Madrid (MAÇ SONUCU-ÖZET)

R. Madrid 3 puanı 3 golle aldı!
DÜNYADAN FUTBOL
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Giriş Tarihi: 20.03.2021

'nın 28. haftasında deplasmanda 'ya konuk oldu. Mücadeleden Madrid temsilcisi 3-1 galibiyetle ayrıldı.

Haftaya 3. sırada başlayan son şampiyon , puan tablosunun ortalarındaki 'ya konuk oldu.

Madrid ekibi, 20 ve 30. dakikada Benzema, 90+4'üncü dakikada Asensio'nun attığı gollerle maçı kazandı. Celta Vigo'nun golü, 40. dakikada Mina'dan geldi.

Ligdeki yenilmezlik serisini 8 maça çıkaran Real Madrid, puanını 60'a yükseltti. Celta Vigo ise 34 puanda kaldı.

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