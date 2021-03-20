20 Mart 2021, Cumartesi
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Celta Vigo 1-3 Real Madrid (MAÇ SONUCU-ÖZET)
İspanya La Liga'nın 28. haftasında Real Madrid deplasmanda Celta Vigo'ya konuk oldu. Mücadeleden Madrid temsilcisi 3-1 galibiyetle ayrıldı.
Haftaya 3. sırada başlayan son şampiyon Real Madrid, puan tablosunun ortalarındaki Celta Vigo'ya konuk oldu.
Madrid ekibi, 20 ve 30. dakikada Benzema, 90+4'üncü dakikada Asensio'nun attığı gollerle maçı kazandı. Celta Vigo'nun golü, 40. dakikada Mina'dan geldi.
Ligdeki yenilmezlik serisini 8 maça çıkaran Real Madrid, puanını 60'a yükseltti. Celta Vigo ise 34 puanda kaldı.
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