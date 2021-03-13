13 Mart 2021, Cumartesi
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Wolfsburg - Schalke 04 maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Almanya Bundesliga
Almanya Bundesliga 25. haftasında Wolfsburg ile Schalke 04 karşı karşıya gelecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati ve kanalı da yer alıyor. Peki, Wolfsburg - Schalke 04 maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
Almanya Bundesliga'da heyecan devam ediyor. 25. hafta maçında Wolfsburg ile Schalke 04 kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, Wolfsburg - Schalke 04 maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
WOLFSBURG - SCHALKE 04 MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
Wolfsburg - Schalke 04 maçı 13 Mart Cumartesi günü saat 17:30'da A Spor'da canlı yayınlanacak.
WOLFSBURG - SCHALKE 04 MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ
Wolfsburg: Casteels; Mbabu, Pongracic, Brooks, Bruma; Guilavogui, Arnold; Baku, Gerhardt, Mehmedi; Weghorst
Schalke 04: Ronnow; Becker, Mustafi, Thiaw; William, Serdar, Kolasinac, Calhanoglu; Bozdogan; Hoppe, Raman
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