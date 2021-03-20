20 Mart 2021, Cumartesi

DÜNYADAN FUTBOL

Schalke 0-3 Borussia Mönchengladbach (MAÇ SONUCU-ÖZET)

M'gladbach 7 maç sonra kazandı!
DÜNYADAN FUTBOL
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Giriş Tarihi: 20.03.2021

'nın 26. haftasında sahasında 'ı konuk etti. Mücadeleyi konuk ekip 3-0 kazandı.

'nın 26. hafta maçında ile kozlarını paylaştı. Karşılaşmayı M'Gladbach 3-0 kazandı.

Misafir takıma galibiyeti getiren golleri 15. dakikada Stindl, 63'te Lainer ve 72. dakikada Ronnow (k.k) kaydetti.

Bu sonuçla birlikte Schalke 10 puanda kalırken, B. Mönchengladbach ise 7 maç sonra kazandı ve 36 puana yükseldi.

Köln ve B. Dortmund yenişemedi! (Golleri izleyin) haberin devamı

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