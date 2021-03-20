20 Mart 2021, Cumartesi
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Schalke 0-3 Borussia Mönchengladbach (MAÇ SONUCU-ÖZET)
Almanya Bundesliga'nın 26. haftasında Schalke 04 sahasında Borussia Mönchengladbach'ı konuk etti. Mücadeleyi konuk ekip 3-0 kazandı.
Bundesliga'nın 26. hafta maçında Schalke 04 ile Borussia Mönchengladbach kozlarını paylaştı. Karşılaşmayı M'Gladbach 3-0 kazandı.
Misafir takıma galibiyeti getiren golleri 15. dakikada Stindl, 63'te Lainer ve 72. dakikada Ronnow (k.k) kaydetti.
Bu sonuçla birlikte Schalke 10 puanda kalırken, B. Mönchengladbach ise 7 maç sonra kazandı ve 36 puana yükseldi.
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