Schalke 0-3 Borussia Mönchengladbach (MAÇ SONUCU-ÖZET)

Bundesliga'nın 26. hafta maçında Schalke 04 ile Borussia Mönchengladbach kozlarını paylaştı. Karşılaşmayı M'Gladbach 3-0 kazandı.

Misafir takıma galibiyeti getiren golleri 15. dakikada Stindl, 63'te Lainer ve 72. dakikada Ronnow (k.k) kaydetti.

Bu sonuçla birlikte Schalke 10 puanda kalırken, B. Mönchengladbach ise 7 maç sonra kazandı ve 36 puana yükseldi.

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