05 Mart 2021, Cuma

DÜNYADAN FUTBOL

Ozan Kabak depremi! Klopp şoku açıkladı

Ozan Kabak depremi! Klopp şoku açıkladı
DÜNYADAN FUTBOL
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Giriş Tarihi: 05.03.2021

'da sakatlık kabusu sürüyor. Son olarak ile karşılaşan ekibinde bu kervana milli futbolcumuz da katıldı. Genç futbolcu, ile oynanacak mücadelede görev alamayacak.

'da kara bulutlar dağılmıyor. Birçok ismi sakatlanan ekibi ara transfer döneminde milli yıldızımız 'den kiralık olarak kadrosuna katmıştı. Genç savunmacının maçında sakatlandığı kaydedildi.

Ara transfer döneminde 'ten kadroya katılan Ozan Kabak, Liverpool formasıyla 5 maça ilk 11'de başlamış ve 90 dakika sahada kalmıştı. Ozan Kabak'ın son Chelsea maçında bir sakatlık sorunu yaşadığı belirtildi.

Liverpool Menajeri Jürgen Klopp, yaptığı açıklamada son maçta sakatlık sorunu yaşayan Ozan Kabak'ın maçında oynamasının beklenmediğini dile getirdi.

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