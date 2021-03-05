Ozan Kabak depremi! Klopp şoku açıkladı

Liverpool'da sakatlık kabusu sürüyor. Son olarak Chelsea ile karşılaşan Merseyside ekibinde bu kervana milli futbolcumuz Ozan Kabak da katıldı. Genç futbolcu, Fulham ile oynanacak mücadelede görev alamayacak.

Liverpool'da kara bulutlar dağılmıyor. Birçok ismi sakatlanan Merseyside ekibi ara transfer döneminde milli yıldızımız Ozan Kabak'ı Schalke'den kiralık olarak kadrosuna katmıştı. Genç savunmacının Chelsea maçında sakatlandığı kaydedildi.

Ara transfer döneminde Schalke 04'ten kadroya katılan Ozan Kabak, Liverpool formasıyla 5 maça ilk 11'de başlamış ve 90 dakika sahada kalmıştı. Ozan Kabak'ın son Chelsea maçında bir sakatlık sorunu yaşadığı belirtildi.

Liverpool Menajeri Jürgen Klopp, yaptığı açıklamada son maçta sakatlık sorunu yaşayan Ozan Kabak'ın Fulham maçında oynamasının beklenmediğini dile getirdi.

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