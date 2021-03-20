20 Mart 2021, Cumartesi
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Eintracht Frankfurt 5-2 Union Berlin (MAÇ SONUCU-ÖZET)
Almanya Bundesliga'nın 26. haftasında Eintracht Frankfurt evinde Union Berlin'i ağırladı. Mücadele ev sahibinin 5-2'lik üstünlüğüyle sona erdi.
Bundesliga'nın 26. haftasında Eintracht Frankfurt ile Union Berlin karşı karşıya geldi. 7 gollü mücadeleyi ev sahibi ekip 5-2 kazandı.
E. Frankfurt'a galibiyeti getiren golleri 2. ve 41. dakikalarda Andre Silva, 35'te Andrich (k.k), 39'da Kostic ve 90+2. dakikada ise Chandler kaydetti. U. Berlin'in golleri ise 7. ve 45+3. dakikalarda Max Kruse'den geldi.
Bu sonuçla birlikte Eintracht Frankfurt 47 puana yükseldi. Union Berlin ise 5 maç sonra kaybetti ve 38 puanda kaldı.
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