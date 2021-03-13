İspanya La Liga'da Real Madrid ile Elche karşı karşıya gelecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati ve kanalı da yer alıyor. Peki, Real Madrid - Elche maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

İspanya La Liga'da heyecan devam ediyor. Real Madrid ile Elche kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, Real Madrid - Elche maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

REAL MADRID - ELCHE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Real Madrid - Getafe maçı 13 Mart Cumartesi günü saat 18:15'te Spor Smart'ta canlı yayınlanacak.

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