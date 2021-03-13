13 Mart 2021, Cumartesi

DÜNYADAN FUTBOL

Real Madrid - Elche maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | İspanya La Liga

Real Madrid - Elche maçı saat kaçta ve hangi kanalda?
DÜNYADAN FUTBOL
ABONE OL
Giriş Tarihi: 13.03.2021

'da ile karşı karşıya gelecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati ve kanalı da yer alıyor. Peki, - Elche maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

'da heyecan devam ediyor. ile kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, - Elche maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

REAL MADRID - ELCHE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Real Madrid - maçı 13 Mart Cumartesi günü saat 18:15'te 'ta canlı yayınlanacak.

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
DÜNYADAN FUTBOL HABERLERİ
Borussia Dortmund - Hertha Berlin maçı saat kaçta ve hangi kanalda? Borussia Dortmund - Hertha Berlin maçı saat kaçta ve hangi kanalda?
Werder Bremen - Bayern Münih maçı saat kaçta ve hangi kanalda? Werder Bremen - Bayern Münih maçı saat kaçta ve hangi kanalda?
Union Berlin - Köln maçı saat kaçta ve hangi kanalda? Union Berlin - Köln maçı saat kaçta ve hangi kanalda?
DİĞER HABERLER
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör
Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır. TURKUVAZ HABERLEŞME VE YAYINCILIK ANONİM ŞİRKETİ