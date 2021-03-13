13 Mart 2021, Cumartesi

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Werder Bremen - Bayern Münih maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Almanya Bundesliga

Werder Bremen - Bayern Münih maçı saat kaçta ve hangi kanalda?
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Güncelleme Tarihi: 13.03.2021 Giriş Tarihi: 13.03.2021

25. haftasında ile karşı karşıya gelecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati ve kanalı da yer alıyor. Peki, Werder Bremen - Bayern Münih maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

'da heyecan devam ediyor. 25. hafta maçında ile kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, Werder Bremen - Bayern Münih maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

WERDER BREMEN - BAYERN MÜNİH MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Werder Bremen - Bayern Münih maçı 13 Mart Cumartesi günü saat 17:30'da 'de canlı yayınlanacak.

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