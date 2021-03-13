Almanya Bundesliga 25. haftasında Werder Bremen ile Bayern Münih karşı karşıya gelecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati ve kanalı da yer alıyor. Peki, Werder Bremen - Bayern Münih maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Almanya Bundesliga'da heyecan devam ediyor. 25. hafta maçında Werder Bremen ile Bayern Münih kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, Werder Bremen - Bayern Münih maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

WERDER BREMEN - BAYERN MÜNİH MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Werder Bremen - Bayern Münih maçı 13 Mart Cumartesi günü saat 17:30'da S Sport 2'de canlı yayınlanacak.

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