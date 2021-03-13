İngiltere Premier Lig'in 28. haftasında Crystal Palace ile West Bromwich karşı karşıya gelecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati ve kanalı da yer alıyor. Peki, Crystal Palace - West Bromwich maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

İngiltere Premier Lig'de heyecan devam ediyor. 28. hafta maçında Crystal Palace ile West Bromwich kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, Crystal Palace - West Bromwich maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

CRYSTAL PALACE - WEST BROMWICH MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Crystal Palace - West Bromwich maçı 13 Mart Cumartesi günü saat 18:00'de S Sport'ta canlı yayınlanacak.

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