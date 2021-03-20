FC Köln-Borussia Dortmund | CANLI YAYIN
Almanya Bundesliga'nın 26. haftasında FC Köln sahasında Borussia Dortmund'u ağırlıyor. Mücadelenin tüm detayları, maçın golleri, karşılaşmanın CANLI YAYINI A Spor ve aspor.com.tr'de...
Almanya Bundesliga'nın 26. hafta karşılaşmasında FC Köln ile Borussia Dortmund kozlarını paylaşıyor. Dev mücadeleyi haberimizden izleyebilirsiniz...
FC KÖLN-BORUSSIA DORTMUND MAÇI İLK 11'LER
FC Köln: Horn, Ehizibue, Mere, Czichos, Katterbach, Wolf, Hector, Skhiri, Drexler, Jakobs, Duda.
B. Dortmund: Hitz, Meunier, Emre Can, Hummels, Schulz, Dahoud, Hazard, Brandt, Bellingham, Reyna, Haaland.
Canlı yayını izlemek için:
KÖLN - BORUSSIA DORTMUND MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
Köln - Borussia Dortmund maçı saat 17:30'da başladı. Dev karşılaşma A Spor ve aspor.com.tr'de canlı yayınlanıyor.
İŞTE MAÇIN GOLLERİ
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