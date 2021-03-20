20 Mart 2021, Cumartesi

DÜNYADAN FUTBOL

FC Köln-Borussia Dortmund | CANLI YAYIN

Köln-B. Dortmund | CANLI YAYIN
DÜNYADAN FUTBOL
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Güncelleme Tarihi: 20.03.2021 Giriş Tarihi: 20.03.2021

'nın 26. haftasında sahasında 'u ağırlıyor. Mücadelenin tüm detayları, maçın golleri, karşılaşmanın CANLI YAYINI A Spor ve aspor.com.tr'de...

'nın 26. hafta karşılaşmasında ile kozlarını paylaşıyor. Dev mücadeleyi haberimizden izleyebilirsiniz...

FC KÖLN-BORUSSIA DORTMUND MAÇI İLK 11'LER

FC Köln: Horn, Ehizibue, Mere, Czichos, Katterbach, Wolf, Hector, Skhiri, Drexler, Jakobs, Duda.

B. Dortmund: Hitz, Meunier, Emre Can, Hummels, Schulz, Dahoud, Hazard, Brandt, Bellingham, Reyna, Haaland.

Canlı yayını izlemek için:

ASpor CANLI YAYIN

KÖLN - BORUSSIA DORTMUND MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Köln - Borussia Dortmund maçı saat 17:30'da başladı. Dev karşılaşma A Spor ve aspor.com.tr'de canlı yayınlanıyor.

İŞTE MAÇIN GOLLERİ

GOL | FC Köln 0-1 Borussia Dortmund
GOL | FC Köln 1-1 Borussia Dortmund

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