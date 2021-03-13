13 Mart 2021, Cumartesi
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Union Berlin - Köln maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Almanya Bundesliga
Almanya Bundesliga 25. haftasında Union Berlin ile Köln karşı karşıya gelecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati ve kanalı da yer alıyor. Peki, Union Berlin - Köln maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
Almanya Bundesliga'da heyecan devam ediyor. 25. hafta maçında Union Berlin ile Köln kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, Union Berlin - Köln maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
UNION BERLIN - KÖLN MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
Union Berlin - Köln maçı 13 Mart Cumartesi günü saat 17:30'da S Sport Plus'ta canlı yayınlanacak.
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