13 Mart 2021, Cumartesi

DÜNYADAN FUTBOL

Union Berlin - Köln maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Almanya Bundesliga

Union Berlin - Köln maçı saat kaçta ve hangi kanalda?
DÜNYADAN FUTBOL
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Güncelleme Tarihi: 13.03.2021 Giriş Tarihi: 13.03.2021

25. haftasında ile karşı karşıya gelecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati ve kanalı da yer alıyor. Peki, - Köln maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

'da heyecan devam ediyor. 25. hafta maçında ile kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, - Köln maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

UNION BERLIN - KÖLN MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Union Berlin - Köln maçı 13 Mart Cumartesi günü saat 17:30'da 'ta canlı yayınlanacak.

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