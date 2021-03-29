29 Mart 2021, Pazartesi

DÜNYADAN FUTBOL

Son dakika spor haberleri: Manchester City resmen açıkladı! Sergio Agüero takımdan ayrılıyor

City resmen açıkladı! Agüero takımdan ayrılıyor
DÜNYADAN FUTBOL
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Giriş Tarihi: 29.03.2021

Son dakika spor haberleri: İngiltere devi Manchester City, 2011 yılından bu yana takımda yer alan Arjantinli dünya yıldızı 'nun sezon sonunda takımdan ayrılacağını duyurdu.

Ve Manchester City'de beklenen oldu. devi, Arjantinli futbolcusu 'nun sezon sonunda takımdan ayrılacağını resmen açıkladı. 2011 yılında 40 milyon euro bonservis bedeli karşılığında Atletico Madrid'den transfer edilen Agüero, İngilzi ekibiyle sayısız başarıya imza atarken, 4 kez de Premier Lig şampiyonluğu yaşamıştı.

HEYKELİ DİKİLECEK!

Öte yandan Manchester City'nin sahibi Khaldoon Al Mubarak, Etihad Stadyumu'nun dışına Sergio Agüero'nun heykelinin dikileceğini açıkladı.

YENİ DURAĞI BARCELONA OLABİLİR

Manchester City ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Agüero'nun yeni takımının ise olabileceği belirtiliyor. İngiliz basınında yer alan haberlere göre 32 yaşındaki Tangocu, Lionel Messi ile takım arkadaşı olmak için Katalan devine gidebilir.

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