11 Mart 2021, Perşembe

DÜNYADAN FUTBOL

Son dakika spor haberi: PSG'den flaş transfer hamlesi! Cristiano Ronaldo ve Kylian Mbappe...

PSG'den Ronaldo bombası! Mbappe...
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Güncelleme Tarihi: 11.03.2021 Giriş Tarihi: 11.03.2021

'ne son 16 turunda veda eden 'ta, 'nun geleceği tartışılmaya başlandı. Sezon sonunda 'dan ayrılması beklenen Portekizli oyuncuya, ekibi Paris Saint-Germain talip oldu. ile de henüz sözleşme yenilemeyen 'nin, Ronaldo için flaş bir hamle yapması bekleniyor. İşte detaylar... | Son dakika spor haberleri

son 16 turunda 'ya elenen 'ta 'nun geleceği tartışılıyor.

'da büyük tepkilere maruz kalan Portekizli yıldıza ilk talip 'dan çıktı.

Le Parisien'in haberine göre; yöneticileri, Ronaldo'yu kadroya katmak için girişimlere başladı.

MBAPPE SÖZLEŞME İMZALAMAZSA...

PSG'de sezon sonu sözleşmesi sona erecek olan 'nin kararına göre Ronaldo transferinin de daha net şekilleneceği belirtildi.

yıldızın sözleşme uzatmaması halinde PSG'nin Ronaldo için daha net bir tavır ortaya koyacağı kaydedildi.

'BU HATA AFFEDİLEMEZ'

ekibinin eski teknik direktörlerinden , Porto maçının sonrasında Cristiano Ronaldo'yu eleştirirken "Ronaldo'nun barajda yaptığı hareketin bir açıklaması yok. Bu hata affedilemez. Barajda duruyorsan topun sana gelmesinden korkmayacaksın. O ise arkasını döndü. Çok, çok büyük bir hata." ifadelerini kullanmıştı.

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