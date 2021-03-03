03 Mart 2021, Çarşamba

DÜNYADAN FUTBOL

Juventus Weston McKennie'nin bonservisini aldı

Juventus transferi resmen açıkladı!
DÜNYADAN FUTBOL
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Giriş Tarihi: 03.03.2021

İtalya Serie A ekiplerinden , 'ten kiraladığı 'nin bonservisini aldı. Çizme temsilcisi bu transfer için 18.5 milyon euro bonservis bedeli ödeyecek. | Son dakika transfer haberleri

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, sezon başında 'ten kiralanan 22 yaşındaki orta saha oyuncusu McKennie için sözleşmesindeki satın alma opsiyonunun kullanıldığı, 18,5 milyon avro karşılığında bonservisinin alındığı bildirildi.

McKennie, bu sezon siyah-beyazlı formayla 31 maça çıkarken 5 gol attı, 1 kez de İtalya Süper Kupası'nı kazanma başarısı yaşadı.

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