İngiltere Premier Lig'in 28. haftasında Leeds United ile Chelsea karşı karşıya gelecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati ve kanalı da yer alıyor. Peki, Leeds United - Chelsea maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

İngiltere Premier Lig'de heyecan devam ediyor. 28. hafta maçında Leeds United ile Chelsea kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, Leeds United - Chelsea maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

LEEDS UNITED - CHELSEA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Leeds United - Chelsea maçı 13 Mart Cumartesi günü saat 15:30'da S Sport'tan canlı yayınlanacak.

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