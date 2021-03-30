Son dakika spor haberleri: David Beckham'dan eski Trabzonsporlu Daniel Sturridge'e kanca! | Ts transfer haberleri
Eski yıldız futbolcu David Beckham, ABD'de MLS ekiplerinden Inter Miami'yi satın almıştı. Birçok yıldız futbolcunun adı David Beckham'ın ekibiyle anılmaya devam ediyor. Son olarak geçtiğimiz sezon Trabzonspor forması giyen Daniel Sturridge gündeme geldi.
Bir dönemin süper yıldızlarından biri olan David Beckham Manchester United, Real Madrid, Milan, Paris Saint Germain gibi dünyanın en büyük kulüplerinde oynadı.
Kariyerini noktaladıktan sonra Inter Miami isimli MLS kulübünü satın aldı. Beckham'ın takımı Inter Miami'den ilginç bir hamle geldi.
Beckham'ın takım sahibi olmasının ardından birçok yıldızın adı Miami ile anılmaya başlanmıştı. Son olarak geçtiğimiz sezon Trabzonspor forması giyen Daniel Sturridge için Inter Miami'nin devrede olduğu belirtildi.
İngiliz Daily Mail'in haberine göre, Sturridge için yalnızca Inter Miami devrede değil. Beckham bu transfer için DC United ile yarışıyor.
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