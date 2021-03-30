30 Mart 2021, Salı

DÜNYADAN FUTBOL

Son dakika spor haberleri: David Beckham'dan eski Trabzonsporlu Daniel Sturridge'e kanca! | Ts transfer haberleri

Eski yıldız futbolcu David Beckham, ABD'de MLS ekiplerinden Inter Miami'yi satın almıştı. Birçok yıldız futbolcunun adı David Beckham'ın ekibiyle anılmaya devam ediyor. Son olarak geçtiğimiz sezon Trabzonspor forması giyen Daniel Sturridge gündeme geldi.

Son dakika spor haberleri: David Beckham'dan eski Trabzonsporlu Daniel Sturridge'e kanca! | Ts transfer haberleri
DÜNYADAN FUTBOL
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Güncelleme Tarihi: 30.03.2021 Giriş Tarihi: 30.03.2021

Bir dönemin süper yıldızlarından biri olan Manchester United, Real Madrid, Milan, Paris Saint Germain gibi dünyanın en büyük kulüplerinde oynadı.

Son dakika spor haberleri: David Beckham'dan eski Trabzonsporlu Daniel Sturridge'e kanca! | Ts transfer haberleri

Kariyerini noktaladıktan sonra isimli kulübünü satın aldı. Beckham'ın takımı Inter Miami'den ilginç bir hamle geldi.

Son dakika spor haberleri: David Beckham'dan eski Trabzonsporlu Daniel Sturridge'e kanca! | Ts transfer haberleri

Beckham'ın takım sahibi olmasının ardından birçok yıldızın adı Miami ile anılmaya başlanmıştı. Son olarak geçtiğimiz sezon forması giyen için 'nin devrede olduğu belirtildi.

Son dakika spor haberleri: David Beckham'dan eski Trabzonsporlu Daniel Sturridge'e kanca! | Ts transfer haberleri

İngiliz Daily Mail'in haberine göre, Sturridge için yalnızca devrede değil. Beckham bu transfer için DC United ile yarışıyor.

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