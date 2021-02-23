Son dakika spor haberi: Galatasaray'dan Kaan Ayhan ve İlkay Gündoğan bombası! Usta gazeteci duyurdu
Spor Toto Süper Lig'de ilk 26 haftayı 54 puanla zirvede geçen ve şampiyonluk yolunda emin adımlarla ilerleyen Galatasaray'da taraftarları heyecanlandıran gelişmeleri yaşanıyor. Usta gazeteci, gelecek sezon için çalışmalarına şimdiden başlayan sarı-kırmızılılarda yaşanan Kaan Ayhan ve İlkay Gündoğan gelişmesini aktardı. İşte detaylar.... | Son dakika Galatasaray transfer haberleri
Sezona 23. şampiyonluk parolasıyla başlayan Galatasaray, birçok isimle anlaşarak kadrosunu güçlendirdi.
Spor Toto Süper Lig'de 7'de 7 yaparak liderliğe yükselen sarı-kırmızılı takım, bu süreçte ezeli rakibi Fenerbahçe'yi de deplasmanda devirmeyi başardı.
Ligde büyük bir çıkış yakalayan Cimbom, Ziraat Türkiye Kupası'nda ise Alanyaspor'a 3-2 yenildi ve kupaya havlu attı.
Son olarak ligin 26. haftasında Alanyaspor ile karşılaşan Galatasaray, sahadan 1-0 galip ayrıldı.
Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluğu göğüslemek isteyen Galatasaray'da flaş transfer gelişmeleri yaşanıyor...
Büyük bir çalışma içerisine giren Aslan, sezon sonunda yılın transfer bombasını patlatmaya hazırlanıyor.
Fotomaç Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni ve A Spor yorumcusu Zeki Uzundurukan, Galatasaray'ın transfer gündemine dair flaş açıklamalarda bulundu.
Galatasaray'ın daha önce de gündemine gelen milli yıldız Kaan Ayhan ve İlkay Gündoğan ile ilgili konuşan Uzundurukan, bombayı da patlattı.
İşte Zeki Uzundurukan'ın o açıklamaları:
KAAN AYHAN YÜKSEK İHTİMAL
Kaan Ayhan ismi ön planda... Bu konuda bugün önemli bilgiler edindim. Kaan Ayhan sağ bek, stoper ve ön liberoda oynayabiliyor. Fatih hocanın Kaan Ayhan konusunda bir isteği olmuş.
Sassuolo kulübü ile temasa geçilecek. Zaten Fatih Terim tarafından ilk kez milli takıma alınan bir oyuncuydu. Galatasaray'ın yaz transfer döneminde Kaan Ayhan'ı transfer etmesi yüksek ihtimal.
Artık teknik adamlar oyuncuların çok yönlü oynamasına bakıyor. Kaan Ayhan'ın da 3 bölgede oynamasına Fatih Terim sıcak bakıyor.
İLKAY GÜNDOĞAN BOMBASI
Bunun dışında İlkay Gündoğan ismi de var... İlkay'ın çocukluk aşkı Galatasaray.
Alman Sport 1 kanalında yer alan bir programda yorumcular, Almanya'da yetişen gutbetçilerin Türkiye'den takımlar tuttuğunu ve İlkay Gündoğan için de en büyük hayalinin Galatasaray'da oynamak olduğunu ifade etmişler.
Belki sezon sonunda Galatasaray'ın böyle bir hamlesi de olabilir.
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