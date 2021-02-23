23 Şubat 2021, Salı

GALATASARAY

Son dakika spor haberi: Galatasaray'dan Kaan Ayhan ve İlkay Gündoğan bombası! Usta gazeteci duyurdu

Spor Toto Süper Lig'de ilk 26 haftayı 54 puanla zirvede geçen ve şampiyonluk yolunda emin adımlarla ilerleyen Galatasaray'da taraftarları heyecanlandıran gelişmeleri yaşanıyor. Usta gazeteci, gelecek sezon için çalışmalarına şimdiden başlayan sarı-kırmızılılarda yaşanan Kaan Ayhan ve İlkay Gündoğan gelişmesini aktardı. İşte detaylar.... | Son dakika Galatasaray transfer haberleri

Son dakika spor haberi: Galatasaray'dan Kaan Ayhan ve İlkay Gündoğan bombası! Usta gazeteci duyurdu
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 23.02.2021

Sezona 23. şampiyonluk parolasıyla başlayan , birçok isimle anlaşarak kadrosunu güçlendirdi.

Son dakika spor haberi: Galatasaray'dan Kaan Ayhan ve İlkay Gündoğan bombası! Usta gazeteci duyurdu

'de 7'de 7 yaparak liderliğe yükselen sarı-kırmızılı takım, bu süreçte ezeli rakibi 'yi de deplasmanda devirmeyi başardı.

Son dakika spor haberi: Galatasaray'dan Kaan Ayhan ve İlkay Gündoğan bombası! Usta gazeteci duyurdu

Ligde büyük bir çıkış yakalayan , 'nda ise 'a 3-2 yenildi ve kupaya havlu attı.

Son dakika spor haberi: Galatasaray'dan Kaan Ayhan ve İlkay Gündoğan bombası! Usta gazeteci duyurdu

Son olarak ligin 26. haftasında ile karşılaşan , sahadan 1-0 galip ayrıldı.

Son dakika spor haberi: Galatasaray'dan Kaan Ayhan ve İlkay Gündoğan bombası! Usta gazeteci duyurdu

'de şampiyonluğu göğüslemek isteyen 'da flaş transfer gelişmeleri yaşanıyor...

Son dakika spor haberi: Galatasaray'dan Kaan Ayhan ve İlkay Gündoğan bombası! Usta gazeteci duyurdu

Ara transfer döneminde kadrosunu , Gedson, , Yedlin ve Mostafa ile güçlendiren sarı kırmızılılar sezon sonu transfer çalışmalarına da şimdiden başladı.

Son dakika spor haberi: Galatasaray'dan Kaan Ayhan ve İlkay Gündoğan bombası! Usta gazeteci duyurdu

Büyük bir çalışma içerisine giren Aslan, sezon sonunda yılın transfer bombasını patlatmaya hazırlanıyor.

Son dakika spor haberi: Galatasaray'dan Kaan Ayhan ve İlkay Gündoğan bombası! Usta gazeteci duyurdu

Genel Yayın Yönetmeni ve A Spor yorumcusu Zeki Uzundurukan, 'ın transfer gündemine dair flaş açıklamalarda bulundu.

Son dakika spor haberi: Galatasaray'dan Kaan Ayhan ve İlkay Gündoğan bombası! Usta gazeteci duyurdu

'ın daha önce de gündemine gelen milli yıldız ve ile ilgili konuşan Uzundurukan, bombayı da patlattı.

İşte Zeki Uzundurukan'ın o açıklamaları:

Son dakika spor haberi: Galatasaray'dan Kaan Ayhan ve İlkay Gündoğan bombası! Usta gazeteci duyurdu

KAAN AYHAN YÜKSEK İHTİMAL

ismi ön planda... Bu konuda bugün önemli bilgiler edindim. Kaan Ayhan sağ bek, stoper ve ön liberoda oynayabiliyor. Fatih hocanın Kaan Ayhan konusunda bir isteği olmuş.

Son dakika spor haberi: Galatasaray'dan Kaan Ayhan ve İlkay Gündoğan bombası! Usta gazeteci duyurdu

Sassuolo kulübü ile temasa geçilecek. Zaten tarafından ilk kez milli takıma alınan bir oyuncuydu. 'ın yaz transfer döneminde 'ı transfer etmesi yüksek ihtimal.

Son dakika spor haberi: Galatasaray'dan Kaan Ayhan ve İlkay Gündoğan bombası! Usta gazeteci duyurdu

Artık teknik adamlar oyuncuların çok yönlü oynamasına bakıyor. 'ın da 3 bölgede oynamasına sıcak bakıyor.

Son dakika spor haberi: Galatasaray'dan Kaan Ayhan ve İlkay Gündoğan bombası! Usta gazeteci duyurdu

İLKAY GÜNDOĞAN BOMBASI

Bunun dışında ismi de var... 'ın çocukluk aşkı .

Son dakika spor haberi: Galatasaray'dan Kaan Ayhan ve İlkay Gündoğan bombası! Usta gazeteci duyurdu

Alman Sport 1 kanalında yer alan bir programda yorumcular, Almanya'da yetişen gutbetçilerin Türkiye'den takımlar tuttuğunu ve için de en büyük hayalinin 'da oynamak olduğunu ifade etmişler.

Son dakika spor haberi: Galatasaray'dan Kaan Ayhan ve İlkay Gündoğan bombası! Usta gazeteci duyurdu

Belki sezon sonunda 'ın böyle bir hamlesi de olabilir.

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