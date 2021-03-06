06 Mart 2021, Cumartesi

DÜNYADAN FUTBOL

Eintracht Frankfurt 1-1 Stuttgart (MAÇ SONUCU-ÖZET)

Frankfurt Stuttgart'la yenişemedi!
DÜNYADAN FUTBOL
ABONE OL
Giriş Tarihi: 06.03.2021

'nın 24. haftasında sahasında ile karşı karşıya geldi. 2 golün çıktığı mücadele 1-1 eşitlikle sona erdi.

Bundesliga'nın 24. hafta maçında ile karşılaştı. Mücadele 1-1 beraberlikle bitti.

E. Frankfurt golünü 69. dakikada Kostic kaydederken, Stuttgart golü ise 68'da Kalajdzic'ten geldi.

Bu sonuçla birlikte Frankfurt 43 puana yükselirken, Stuttgart ise 33 puana ulaştı.

Der Klassiker'de kazanan B. Münih! haberin devamı

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

DÜNYADAN FUTBOL HABERLERİ
Der Klassiker'de kazanan B. Münih! Der Klassiker'de kazanan B. Münih!
Leverkusen deplasmanda kazandı! Leverkusen deplasmanda kazandı!
Leipzig deplasmanda hata yapmadı! Golleri izleyin Leipzig deplasmanda hata yapmadı! (Golleri izleyin)
DİĞER HABERLER
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör
Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır. TURKUVAZ HABERLEŞME VE YAYINCILIK ANONİM ŞİRKETİ