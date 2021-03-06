06 Mart 2021, Cumartesi
BİZE ULAŞIN
Eintracht Frankfurt 1-1 Stuttgart (MAÇ SONUCU-ÖZET)
Almanya Bundesliga'nın 24. haftasında Eintracht Frankfurt sahasında Stuttgart ile karşı karşıya geldi. 2 golün çıktığı mücadele 1-1 eşitlikle sona erdi.
Bundesliga'nın 24. hafta maçında Eintracht Frankfurt ile Stuttgart karşılaştı. Mücadele 1-1 beraberlikle bitti.
E. Frankfurt golünü 69. dakikada Kostic kaydederken, Stuttgart golü ise 68'da Kalajdzic'ten geldi.
Bu sonuçla birlikte Frankfurt 43 puana yükselirken, Stuttgart ise 33 puana ulaştı.
YORUMLAR
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
DÜNYADAN FUTBOL HABERLERİ
DİĞER HABERLER
Daha Fazla Gör
- Beşiktaş - Gaziantep FK maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Asvel - Fenerbahçe Beko maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | THY Euroleague
- Hafta sonu sokağa çıkma yasağı var mı? Hangi illerde yasak kalktı? Corona virüsü risk haritası...
- Bitcoin kaç TL oldu? 5 Mart 2021 Bitcoin fiyatı...
- Fenerbahçe - Antalyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Alanyaspor - Göztepe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Başakşehir - Konyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Yeni Malatyaspor - Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Gaziantep FK - Gençlerbirliği maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Son dakika: Kısa çalışma ödeneği ve işsizlik maaşı ne zaman yatacak? Bakan Zehra Zümrüt Selçuk açıkladı!