Bayern Münih 4-2 Borussia Dortmund (MAÇ SONUCU-ÖZET)
Almanya Bundesliga'nın 24. haftasında Bayern Münih sahasında Borussia Dortmund ile karşı karşıya geldi. Mücadeleyi ev sahibi ekip 2-0 geriye düşmesine karşın 4-2 kazandı.
Bayern Münih, Bundesliga'nın 24. haftasında Allianz Arena'da Borussia Dortmund'u konuk etti.
Karşılaşmaya hızlı başlayan sarı-siyahlılar 2. ve 9. dakikalarda a Erling Haaland'ın toplu filelere göndermesiyle 2-0 öne geçti.
Bayern Münih, 26. dakikada ve 44. dakikada penaltıdan Robert Lewandowski'nin attığı gollerle durumu 2-2 yaptı ve ilk yarı bu skorla tamamlandı.
Çekişmeli geçen ikinci yarıda Bavyera ekibi, 88. dakikada Leon Goretzka ve 90. dakikada Lewandowski ile 2 gol daha buldu ve müsabakadan 4-2 galip ayrıldı.
Bayern Münih bu galibiyetle puanını 55'e çıkardı ve Leipzig'in 2 puan önünde liderliğini sürdürdü.
Borussia Dortmund ise 39 puanda kaldı ve 6. sıraya geriledi.
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