06 Mart 2021, Cumartesi

DÜNYADAN FUTBOL

Bayern Münih 4-2 Borussia Dortmund (MAÇ SONUCU-ÖZET)

Der Klassiker'de kazanan B. Münih!
DÜNYADAN FUTBOL
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Giriş Tarihi: 06.03.2021

'nın 24. haftasında sahasında ile karşı karşıya geldi. Mücadeleyi ev sahibi ekip 2-0 geriye düşmesine karşın 4-2 kazandı.

, 'nın 24. haftasında Allianz Arena'da 'u konuk etti.

Karşılaşmaya hızlı başlayan sarı-siyahlılar 2. ve 9. dakikalarda a 'ın toplu filelere göndermesiyle 2-0 öne geçti.

Bayern Münih, 26. dakikada ve 44. dakikada penaltıdan Robert 'nin attığı gollerle durumu 2-2 yaptı ve ilk yarı bu skorla tamamlandı.

Çekişmeli geçen ikinci yarıda Bavyera ekibi, 88. dakikada Leon Goretzka ve 90. dakikada Lewandowski ile 2 gol daha buldu ve müsabakadan 4-2 galip ayrıldı.

Bayern Münih bu galibiyetle puanını 55'e çıkardı ve Leipzig'in 2 puan önünde liderliğini sürdürdü.

Borussia Dortmund ise 39 puanda kaldı ve 6. sıraya geriledi.

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