Borussia Dortmund - Hertha Berlin maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Almanya Bundesliga

Almanya Bundesliga 25. haftasında Werder Bremen ile Bayern Münih karşı karşıya gelecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati ve kanalı da yer alıyor. Peki, Werder Bremen - Bayern Münih maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?