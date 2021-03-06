06 Mart 2021, Cumartesi

DÜNYADAN FUTBOL

Burnley 1-1 Arsenal (MAÇ SONUCU-ÖZET)

Arsenal deplasmanda takıldı!
DÜNYADAN FUTBOL
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Giriş Tarihi: 06.03.2021

'in 27. haftasında sahasında 'i konuk etti. Mücadele 1-1 eşitlikle sona erdi.

Turf Moor Stadı'nda oynanan karşılaşmada, bu sezon ligde kalma mücadelesi veren , zirve yarışından uzaklaşan 'i konuk etti.

Maçın golleri, ilk yarıda geldi. Arsenal, 6. dakikada yıldız oyuncusu Gabonlu Pierre-'ın ağları sarsmasıyla 1-0 öne geçti. Ataklarını sıklaştıran Burnley, 39. dakikada Chris Wood'ın fileleri havalandırmasıyla skoru 1-1'e getirdi ve karşılaşma bu skorla sona erdi.

Bu sonuçla Arsenal puanını 38'e, Burnley ise 30'a yükseltti.

Arsenal geriden gelerek kazandı! haberin devamı

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