06 Mart 2021, Cumartesi

DÜNYADAN FUTBOL

Borussia Mönchengladbach 0-1 Bayer Leverkusen (MAÇ SONUCU-ÖZET)

Leverkusen deplasmanda kazandı!
DÜNYADAN FUTBOL
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Giriş Tarihi: 06.03.2021

'nın 24. haftasında sahasında 'i ağırladı. Mücadele konuk ekibin 1-0 üstünlüğüyle sonuçlandı.

Bundesliga'nın 24. hafta maçında ile karşı karşıya geldi. Mücadele 1-0 Leverkusen'in galibiyetiyle sonuçlandı.

B. Leverkusen'e galibiyeti getiren golü 77. dakikada Patrik Schick kaydetti.

Bu sonuçla birlikte B. M'Gladbach'ın galibiyet hasreti 6 maça çıkarken 33 puanda kaldı. Bayer Leverkusen ies 40 puana yükseldi.

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