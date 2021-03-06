06 Mart 2021, Cumartesi
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Borussia Mönchengladbach 0-1 Bayer Leverkusen (MAÇ SONUCU-ÖZET)
Almanya Bundesliga'nın 24. haftasında Borussia Mönchengladbach sahasında Bayer Leverkusen'i ağırladı. Mücadele konuk ekibin 1-0 üstünlüğüyle sonuçlandı.
Bundesliga'nın 24. hafta maçında Borussia Mönchengladbach ile Bayer Leverkusen karşı karşıya geldi. Mücadele 1-0 Leverkusen'in galibiyetiyle sonuçlandı.
B. Leverkusen'e galibiyeti getiren golü 77. dakikada Patrik Schick kaydetti.
Bu sonuçla birlikte B. M'Gladbach'ın galibiyet hasreti 6 maça çıkarken 33 puanda kaldı. Bayer Leverkusen ies 40 puana yükseldi.
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