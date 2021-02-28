28 Şubat 2021, Pazar
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Arsenal'ın gollerini; David Luiz, Alexandre Lacazette ve Nicolas Pepe kaydetti.
Leicester City'nin tek golü ise Youri Tielemans'dan geldi.
Bu sonucun ardından Arsenal puanını 37 yaparken, Leicester City 49 puanda kaldı.
Leicester City 1-3 Arsenal (MAÇ SONUCU-ÖZET)
İngiltere Premier Lig'in 26. haftasında Arsenal deplasmanda Leicester City ile karşı karşıya geldi. Arteta'nın öğrencileri deplasmanda rakibini 1-0 geriye düştüğü mücadelede 3-1 mağlup etti.
İngiltere Premier Lig'de Arsenal 1-0 geriye düştüğü karşılaşmada Leicester City'i 3-1 mağlup etti. Milli futbolcularımızdan Çağlar Söyüncü 90 dakika görev alırken, Cengiz Ünder 51. dakikada oyuna dahil oldu.
Arsenal'ın gollerini; David Luiz, Alexandre Lacazette ve Nicolas Pepe kaydetti.
Leicester City'nin tek golü ise Youri Tielemans'dan geldi.
Bu sonucun ardından Arsenal puanını 37 yaparken, Leicester City 49 puanda kaldı.
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