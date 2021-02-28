28 Şubat 2021, Pazar

DÜNYADAN FUTBOL

Leicester City 1-3 Arsenal (MAÇ SONUCU-ÖZET)

Arsenal geriden gelerek kazandı!
DÜNYADAN FUTBOL
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Giriş Tarihi: 28.02.2021

'in 26. haftasında deplasmanda ile karşı karşıya geldi. Arteta'nın öğrencileri deplasmanda rakibini 1-0 geriye düştüğü mücadelede 3-1 mağlup etti.

'de 1-0 geriye düştüğü karşılaşmada 'i 3-1 mağlup etti. Milli futbolcularımızdan 90 dakika görev alırken, 51. dakikada oyuna dahil oldu.

Arsenal'ın gollerini; , ve kaydetti.

Leicester City'nin tek golü ise 'dan geldi.

Bu sonucun ardından Arsenal puanını 37 yaparken, Leicester City 49 puanda kaldı.


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