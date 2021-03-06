06 Mart 2021, Cumartesi
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Freiburg 0-3 RB Leipzig (MAÇ SONUCU-ÖZET)
Almanya Bundesliga'nın 24. haftasında Freiburg sahasında RB Leipzig'i ağırladı. Mücadeleyi konuk ekip 3-0 kazandı.
Bundesliga'nın 24. hafta maçında Freiburg ile RB Leipzig kozlarını paylaştı. Mücadeleyi Leipzig, 3-0 kazandı.
Leipzig'e galibiyeti getiren golleri 41. dakikada Nkunku, 64'te Alexander Sörloth ve 79'da ise Forsberg kaydetti.
Bu sonuçla birlikte Freiburg 34 puanda kalırken, RB Leipzig ise 53 puana yükselerek maç fazlasıyla liderlik koltuğuna oturdu.
LEIPZIG'İN SERİSİ SÜRÜYOR!
Freiburg deplasmanından da kayıpsız dönen RB Leipzig'in galibiyet serisi 5 maça çıktı.
İŞTE MAÇTA ATILAN GOLLER
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