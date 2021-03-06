06 Mart 2021, Cumartesi

DÜNYADAN FUTBOL

Freiburg 0-3 RB Leipzig (MAÇ SONUCU-ÖZET)

Leipzig deplasmanda hata yapmadı! Golleri izleyin
DÜNYADAN FUTBOL
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Güncelleme Tarihi: 06.03.2021 Giriş Tarihi: 06.03.2021

Almanya 'nın 24. haftasında sahasında 'i ağırladı. Mücadeleyi konuk ekip 3-0 kazandı.

'nın 24. hafta maçında ile kozlarını paylaştı. Mücadeleyi , 3-0 kazandı.

Leipzig'e galibiyeti getiren golleri 41. dakikada , 64'te ve 79'da ise kaydetti.

Bu sonuçla birlikte Freiburg 34 puanda kalırken, RB Leipzig ise 53 puana yükselerek maç fazlasıyla liderlik koltuğuna oturdu.

LEIPZIG'İN SERİSİ SÜRÜYOR!

Freiburg deplasmanından da kayıpsız dönen RB Leipzig'in galibiyet serisi 5 maça çıktı.

İŞTE MAÇTA ATILAN GOLLER

GOL | Freiburg 0-1 RB Leipzig
GOL | Freiburg 0-2 RB Leipzig
GOL | Freiburg 0-3 RB Leipzig

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