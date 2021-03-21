21 Mart 2021, Pazar

DÜNYADAN FUTBOL

Valladolid 1-1 Sevilla (MAÇ SONUCU - ÖZET) | Bounou attı Sevilla 1 puanı kurtardı

Bounou attı Sevilla 1 puanı kurtardı!
DÜNYADAN FUTBOL
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Giriş Tarihi: 21.03.2021

'nın 28. haftasında , deplasmanda Valladolid ile Faslı kalecisi Yassine Bounou'nun uzatma dakikalarında attığı golle 1-1 berabere kaldı.

La Liga'nın 28. haftasında Valladolid ile , Nuevo Jose Zorilla'da kozlarını paylaştı. İki takım, karşılıklı attıkları gollerle sahadan 1-1'lik beraberlikle ayrılırken, mücadelede tarihi anlar yaşandı.

Karşılaşmanın son saniyelerinde ileri çıkan Sevilla kalecisi Bounou, kullanılan köşe vuruşu sonrası yaşanan karambolde Jules Kounde'nin pasını gole çevirerek takımının sahadan 1 puanla ayrılmasında başrolü oynadı.

Golün ardından sevincini takım arkadaşlarıyla paylaşan Faslı file bekçisi, formasını çıkardığı için sarı kartla cezalandırıldı.

Ev sahibi takımın golünü ise 44. dakikada penaltıdan Fabian Orellana kaydetti.

Sevilla bu sonuçla puanını 55'e çıkararak 4. sıradaki yerini korudu. Valladolid ise 27 puanla 16. sırada kendine yer buldu.

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