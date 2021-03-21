Valladolid 1-1 Sevilla (MAÇ SONUCU - ÖZET) | Bounou attı Sevilla 1 puanı kurtardı
İspanya La Liga'nın 28. haftasında Sevilla, deplasmanda Valladolid ile Faslı kalecisi Yassine Bounou'nun uzatma dakikalarında attığı golle 1-1 berabere kaldı.
La Liga'nın 28. haftasında Valladolid ile Sevilla, Nuevo Jose Zorilla'da kozlarını paylaştı. İki takım, karşılıklı attıkları gollerle sahadan 1-1'lik beraberlikle ayrılırken, mücadelede tarihi anlar yaşandı.
Karşılaşmanın son saniyelerinde ileri çıkan Sevilla kalecisi Bounou, kullanılan köşe vuruşu sonrası yaşanan karambolde Jules Kounde'nin pasını gole çevirerek takımının sahadan 1 puanla ayrılmasında başrolü oynadı.
Golün ardından sevincini takım arkadaşlarıyla paylaşan Faslı file bekçisi, formasını çıkardığı için sarı kartla cezalandırıldı.
Ev sahibi takımın golünü ise 44. dakikada penaltıdan Fabian Orellana kaydetti.
Sevilla bu sonuçla puanını 55'e çıkararak 4. sıradaki yerini korudu. Valladolid ise 27 puanla 16. sırada kendine yer buldu.
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