04 Mart 2021, Perşembe

DÜNYADAN FUTBOL

Parma - Inter maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | İtalya Serie A

Parma - Inter maçı saat kaçta ve hangi kanalda?
DÜNYADAN FUTBOL
ABONE OL
Güncelleme Tarihi: 04.03.2021 Giriş Tarihi: 04.03.2021

İtalya Serie A'nın 25. haftasında ile Inter karşıya gelecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati ve kanalı da yer alıyor. Peki, Parma - Inter maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

İtalya Serie A'da heyecan devam ediyor. 25. hafta maçında ile Inter kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, Parma - Inter maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

PARMA - INTER MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Parma - Inter maçı 4 Mart Perşembe günü saat 22:45'te 'de canlı yayınlanacak.

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

DÜNYADAN FUTBOL HABERLERİ
Liverpool - Leipzig maçının oynanacağı yer belli oldu! Liverpool - Leipzig maçının oynanacağı yer belli oldu!
Liverpool - Chelsea maçı saat kaçta ve hangi kanalda? Liverpool - Chelsea maçı saat kaçta ve hangi kanalda?
Fulham - Tottenham maçı saat kaçta ve hangi kanalda? Fulham - Tottenham maçı saat kaçta ve hangi kanalda?
DİĞER HABERLER
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör
Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır. TURKUVAZ HABERLEŞME VE YAYINCILIK ANONİM ŞİRKETİ