İtalya Serie A'nın 25. haftasında Parma ile Inter karşıya gelecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati ve kanalı da yer alıyor. Peki, Parma - Inter maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

İtalya Serie A'da heyecan devam ediyor. 25. hafta maçında Parma ile Inter kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, Parma - Inter maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

PARMA - INTER MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Parma - Inter maçı 4 Mart Perşembe günü saat 22:45'te beIN Sports 2'de canlı yayınlanacak.

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