İngiltere Premier Lig'in 27. haftasında Sheffield United ile Southampton karşı karşıya gelecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati ve kanalı da yer alıyor. Peki, Sheffield United - Southampton maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

İngiltere Premier Lig'de heyecan devam ediyor. 27. hafta maçında Sheffield United ile Southampton kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, Sheffield United - Southampton maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

SHEFFIELD UNITED - SOUTHAMPTON MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Sheffield United - Southampton maçı 6 Mart Cumartesi günü saat 18:00'de S Sport'ta canlı yayınlanacak.

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