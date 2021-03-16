16 Mart 2021, Salı

DÜNYADAN FUTBOL

Son dakika spor haberi: Zlatan Ibrahimovic 39 yaşında İsveç milli takımına geri dönüyor!

Zlatan 39 yaşında milli takıma dönüyor!
DÜNYADAN FUTBOL
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Güncelleme Tarihi: 16.03.2021 Giriş Tarihi: 16.03.2021

İtalya Serie A ekiplerinden forması giyen Zlatan Ibrahimovic, 2016'dan bu yana ilk kez İsveç Milli Takımı'na davet edildi. 39 yaşındaki futbolcu, ve ile oynanacak karşılaşmaları ve ile yapılacak hazırlık maçının kadrosuna dahil edildi. | Son dakika spor haberleri

(Serie A) ekiplerinden 'da forma giyen Zlatan Ibrahimovic, 2016'dan bu yana oynamadığı İsveç Milli Takımı'na davet edildi.

'ndan yapılan açıklamaya göre, teknik direktör , milli takımın ve ile oynayacağı karşılaşmaları ve ile yapacağı hazırlık maçının kadrosuna, Ibrahimovic'i de aldı.

39 yaşında olmasına rağmen bu sezon Milan'da gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken Ibrahimovic, 'nın ardından milli takımı bırakmıştı.

116 maçta attığı 62 golle İsveç Milli Takımı'nın en skoreri unvanını elinde tutan Ibrahimovic, öncesi dönüş sinyali vermiş ancak teknik direktör tarafından kadroya dahil edilmemişti.

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