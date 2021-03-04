İngiltere Premier Lig'in 29. haftasında Fulham ile Tottenham karşı karşıya gelecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati ve kanalı da yer alıyor. Peki, Fulham - Tottenham maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

İngiltere Premier Lig'de heyecan devam ediyor. 29. hafta maçında Fulham ile Tottenham kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, Fulham - Tottenham maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

FULHAM - TOTTENHAM MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Fulham - Tottenham maçı 4 Mart Perşembe günü saat 21:00'de S Sport'ta canlı yayınlanacak.

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