İngiltere Premier Lig'in 29. haftasında West Bromwich ile Everton karşı karşıya gelecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati ve kanalı da yer alıyor. Peki, West Bromwich - Everton maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

İngiltere Premier Lig'de heyecan devam ediyor. 29. hafta maçında West Bromwich ile Everton kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, West Bromwich - Everton maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

WEST BROMWICH - EVERTON MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

West Bromwich - Everton maçı 4 Mart Perşembe günü saat 21:00'de S Sport Plus'ta canlı yayınlanacak.

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