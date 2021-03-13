Son dakika spor haberi: Bomba transfer iddiası! Cristiano Ronaldo Real Madrid'e geri mi dönüyor?

Cristiano Ronaldo'nun transferi dünya basınında tartışılmaya devam ediyor. Sezon sonunda Juventus'tan ayrılacağı iddia edilen Portekizli süper yıldızın, Real Madrid'e geri döneceği konuşuluyor. İspanyol ekibinin teknik direktörü Zinedine Zidane da bu konuda açıklamalarda bulundu. İşte o sözler... | Son dakika spor haberleri

İtalya Serie A takımlarından Juventus'ta forma giyen Cristiano Ronaldo hakkında çarpıcı bir iddia ortaya atıldı. UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Porto'ya elenen Juve'nin Portekizli yıldızı Ronaldo'nun eski takımı Real Madrid'e dönmek istediği iddia edildi.

Hem AS hem de Marca'da yer alan haberlere göre eflatun-beyazlı ekibin yöneticileri, bir süredir Ronaldo ile temas halinde. Marca'nın internet sitesi üzerinden yıldız ismin takıma dönüşüyle ilgili başlattığı ankette taraftarların yüzde 62'si olumlu oy kullandı.

ZIDANE'DAN RONALDO YANITI

Elche maçı öncesinde gazetecilere konuşan Real Madrid Teknik Direktörü Zinedine Zidane, Ronaldo iddialarına yanıt verdi.

"SEVDİĞİMİ BİLİYORSUNUZ"

Cristiano Ronaldo hakkında net konuşmaktan kaçınan Zidane, olumsuz ifadeler de kullanmadı.

Ronaldo'nun Real Madrid'de tarih yazdığını belirten Fransız teknik adam, ''Onun kim olduğunu, neler yaptığını ve onu ne kadar çok sevdiğimizi biliyorsunuz. Ronaldo burada tarih yazdı, o muhteşem biri. Şu anda Juventus'un futbolcusu ve bu nedenle onun hakkında çok fazla konuşamam. Juventus'ta oynuyor ve ben de buna saygı duymalıyım'' dedi.

İKİ SEZONDUR HAYAL KIRIKLIĞI

Cristiano Ronaldo, üçüncü sezonunu geçirdiği Juventus'ta son iki sezondur Şampiyonlar Ligi'nde hayal kırıklığı yaşıyor. Juventus, Şampiyonlar Ligi'nde son iki sezonda da son 16 turunda turnuvaya veda etti. Ronaldo, İtalyan deviyle önceki iki sezonda Serie A şampiyonlukları yaşamasına karşın bu sezon şampiyonluk yarışında Inter ve Milan'ın gerisinde yer alıyorlar.

Cristiano Ronaldo, bu sezon çıktığı 32 karşılaşmada 27 gol atarken 4 de asist yaptı. Portekizli yıldızın kulübü ile olan sözleşmesi 2022'de sona eriyor.

Cristiano Ronaldo'nun adı Real Madrid'in yanı sıra Fransız devi Paris Saint-Germain'le de anılıyor.

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