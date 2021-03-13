13 Mart 2021, Cumartesi
BİZE ULAŞIN
Real Madrid 2 - 1 Elche (MAÇ SONUCU - ÖZET)
İspanya La Liga'nın 27. haftasında Real Madrid, evinde Elche'yi konuk etti. Ev sahibi ekip, 73'te ve 90+1'de Benzema'nın golleriyle mücadeleden 2-1'lik sonuçla galip ayrıldı. Elche'nin tek golü ise 61'de Calvo'dan geldi. İşte detaylar...
La Liga'nın 27. haftasında Real Madrid, evinde Elche'yi 2-1 mağlup etti. Madrid ekibi, 1-0 geriye düştüğü maçta Benzema'nın 73 ve 90+1'de attığı 2 golle maçı 2-1 kazanmasını bildi. Elche'nin tek golü'nü 61. dakikada Calvo kaydetti.
Bu sonuçla Real Madrid, 57 puanla lider Atletico Madrid'in 5 puan gerisinde 2. sıraya yerleşirken, Elche 24 puanda kaldı.
YORUMLAR
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
DÜNYADAN FUTBOL HABERLERİ
DİĞER HABERLER
Daha Fazla Gör
- Kayserispor - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Alanyaspor - Antalyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Çaykur Rizespor - Hatayspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Dualı, ayetli, anlamlı uzun ve kısa Miraç Kandili mesajları! Miraç Kandili ne zaman? Bugün kandil mi?
- Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 185. bölüm izle! (EDHO) Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 185. bölümde neler yaşandı?
- Gençlerbirliği - Başakşehir maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Hatayspor - Kayserispor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Fatih Karagümrük - Ankaragücü maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Beşiktaş - Gaziantep FK maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Asvel - Fenerbahçe Beko maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | THY Euroleague