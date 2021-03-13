13 Mart 2021, Cumartesi

DÜNYADAN FUTBOL

Real Madrid 2 - 1 Elche (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Madrid evinde Benzema ile güldü!
DÜNYADAN FUTBOL
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Güncelleme Tarihi: 13.03.2021 Giriş Tarihi: 13.03.2021

İspanya 'nın 27. haftasında , evinde 'yi konuk etti. Ev sahibi ekip, 73'te ve 90+1'de 'nın golleriyle mücadeleden 2-1'lik sonuçla galip ayrıldı. Elche'nin tek golü ise 61'de 'dan geldi. İşte detaylar...

'nın 27. haftasında , evinde 'yi 2-1 mağlup etti. ekibi, 1-0 geriye düştüğü maçta 'nın 73 ve 90+1'de attığı 2 golle maçı 2-1 kazanmasını bildi. Elche'nin tek golü'nü 61. dakikada kaydetti.

Bu sonuçla Real Madrid, 57 puanla lider 'in 5 puan gerisinde 2. sıraya yerleşirken, Elche 24 puanda kaldı.

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