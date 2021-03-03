03 Mart 2021, Çarşamba

DÜNYADAN FUTBOL

Son dakika spor haberi: Juventus'un tecrübeli kalecisi Gianluigi Buffon futbolu bırakacağı tarihi açıkladı!

Buffon futbolu bırakacağı tarihi açıkladı!
DÜNYADAN FUTBOL
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Giriş Tarihi: 03.03.2021

ekiplerinden forması giyen , futbolu bırakmayı planladığı tarihi açıkladı. da kalesini uzun yıllar koruyan efsane isim, en geç 2023 yazında emekli olmak istediği söyledi. İşte detaylar... | Son dakika spor haberi

ve Kulübünün sembol isimlerinden , en geç 2023 yazında emekli olmayı planladığını söyledi.

Juventus ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek 43 yaşındaki file bekçisi, gazetesine yaptığı açıklamada, "Futbol oynamaya ilişkin kafamdaki son tarih 2023'ün haziran ayı. Ötesi yok ancak 4 ay sonra da bırakabilirim." ifadelerini kullandı.

1995-2001 yılları arasında forma giydiği 'da yıldızı parlayan Buffon, 2001'den 2018'e kadar Juventus'ta oynamış, 2018-19 sezonundaki Paris Saint-Germain deneyiminden sonra yeniden siyah-beyazlı kulübe dönmüştü.

'nde () 654 maça çıkarak bu alandaki rekoru elinde tutan Buffon, Juventus formasıyla 10 Serie A, 4 ve 6 kazandı.

Buffon, 176 kez sahaya çıktığı 'nda da 'nı kaldırdı.

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