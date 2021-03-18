Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'den Lazio'ya transfer olan Vedat Muriqi'ye taraftarlardan tepki! "Onu havaalanına bırakın"
Fenerbahçe'den Lazio'ya rekor bonservis bedeliyle transfer olan Vedat Muriqi, İtalya'da bir türlü form tutamadı. Son olarak Şampiyonlar Ligi'nde oynanan Bayern Münih maçında ilk 11'de başlayan Kosovalı golcü, 55 dakika sahada kaldı. Maçın ardından İtalyan taraftarlar golcü oyuncuya büyük bir tepki gösterdi. İşte o sözler... | Son dakika spor haberi
Şampiyonlar Ligi son 16 turunda Lazio'yu 2-1 yenen Bayern Münih çeyrek finale yükseldi. Almanya'daki maça ilk 11'de başlayan Vedat Muriç, 55 dakika sahada kaldı.
PENALTI YAPTIRDI
Fenerbahçe'den transfer olduğu İtalyan ekibinde yine bekleneni veremeyen Kosovalı golcü, 33. dakikada takımı aleyhine penaltı yaptırdı. Bayern buradan Lewandowski ile bulduğu golle maçta üstünlüğü ele aldı.
"UNUTMUŞ GİBİ DAVRANIN"
Lazio taraftarları bu pozisyon nedeniyle büyük tepki gösterdikleri Vedat için sosyal medyadan "Onu Fares'le beraber havaalanında bırakın. Unutmuş gibi davranın. Tam bir skandal" ifadelerini kullandılar.
"BİR KİŞİ EKSİK OYNATIYOR"
Bir başka taraftar ise kulübün yaptığı paylaşımın altına, "Utanç verici. Inzaghi neden hala Muriç'i oynatıyor. Korkunç bir futbolcu. Takımı 1 kişi eksik oynatıyor" yorumlarını yazdı.
İTALYA'DA TEK GOLDE KALDI
Vedat Muriç bu sezon Lazio formasıyla çıktığı 5 Şampiyonlar Ligi karşılaşmasında takımına gol veya asist katkısında bulunamadı. Kosovalı golcünün ligde ve kupada da yalnızca 1 golü bulunuyor.
Oysa 26 yaşındaki futbolcu geçtiğimiz sezon Fenerbahçe'de toplam 36 maç oynayarak 17 gol atmış ve başarılı performansıyla beğeni toplamıştı. (Ajansspor)
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