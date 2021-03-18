18 Mart 2021, Perşembe

DÜNYADAN FUTBOL

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'den Lazio'ya transfer olan Vedat Muriqi'ye taraftarlardan tepki! "Onu havaalanına bırakın"

Taraftarlardan büyük öfke! Havaalanına bırakın
DÜNYADAN FUTBOL
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Güncelleme Tarihi: 18.03.2021 Giriş Tarihi: 18.03.2021

'den 'ya rekor bonservis bedeliyle transfer olan , 'da bir türlü form tutamadı. Son olarak 'nde oynanan maçında ilk 11'de başlayan Kosovalı golcü, 55 dakika sahada kaldı. Maçın ardından taraftarlar golcü oyuncuya büyük bir tepki gösterdi. İşte o sözler... | Son dakika spor haberi

son 16 turunda 'yu 2-1 yenen çeyrek finale yükseldi. 'daki maça ilk 11'de başlayan , 55 dakika sahada kaldı.

PENALTI YAPTIRDI

'den transfer olduğu ekibinde yine bekleneni veremeyen Kosovalı golcü, 33. dakikada takımı aleyhine penaltı yaptırdı. ile bulduğu golle maçta üstünlüğü ele aldı.

"UNUTMUŞ GİBİ DAVRANIN"

Lazio taraftarları bu pozisyon nedeniyle büyük tepki gösterdikleri Vedat için sosyal medyadan "Onu Fares'le beraber havaalanında bırakın. Unutmuş gibi davranın. Tam bir skandal" ifadelerini kullandılar.

"BİR KİŞİ EKSİK OYNATIYOR"

Bir başka taraftar ise kulübün yaptığı paylaşımın altına, "Utanç verici. Inzaghi neden hala 'i oynatıyor. Korkunç bir futbolcu. Takımı 1 kişi eksik oynatıyor" yorumlarını yazdı.

İTALYA'DA TEK GOLDE KALDI

Vedat Muriç bu sezon Lazio formasıyla çıktığı 5 Şampiyonlar Ligi karşılaşmasında takımına gol veya asist katkısında bulunamadı. Kosovalı golcünün ligde ve kupada da yalnızca 1 golü bulunuyor.

Oysa 26 yaşındaki futbolcu geçtiğimiz sezon Fenerbahçe'de toplam 36 maç oynayarak 17 gol atmış ve başarılı performansıyla beğeni toplamıştı. ()

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