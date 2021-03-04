04 Mart 2021, Perşembe
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Lille 2-0 Marsilya (MAÇ SONUCU-ÖZET)
Fransa Ligue 1'in 28. haftasında Lille sahasında Marsilya'yı konuk etti. Mücadeleyi ev sahibi ekip 2 dakikada bulduğu 2 golle 2-0 kazandı ve liderliğe yükseldi.
Lille'in Marsilya'yı konuk ettiği karşılaşmanın ilk yarısı golsüz sona erdi.
İkinci devrede, Jonathan David 90. ve 90.+2 dakikalarda attığı gollerle Lille mücadeleyi 2-0 kazandı.
Lille'de milli futbolculardan Yusuf Yazıcı 58 dakika oyunda kalırken, Zeki Çelik 90 dakika forma giydi. Burak Yılmaz ise sakatlığı nedeniyle kadroda yer almadı.
Bu skorla Lille, puanını 62'ye yükselterek liderliğini sürdürdü. Marsilya ise 39 puanda kaldı.
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