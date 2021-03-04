04 Mart 2021, Perşembe

DÜNYADAN FUTBOL

Lille 2-0 Marsilya (MAÇ SONUCU-ÖZET)

Lille Marsilya'yı 2 dakikada yendi
DÜNYADAN FUTBOL
ABONE OL
Giriş Tarihi: 04.03.2021

Fransa Ligue 1'in 28. haftasında sahasında 'yı konuk etti. Mücadeleyi ev sahibi ekip 2 dakikada bulduğu 2 golle 2-0 kazandı ve liderliğe yükseldi.

'in 'yı konuk ettiği karşılaşmanın ilk yarısı golsüz sona erdi.

İkinci devrede, 90. ve 90.+2 dakikalarda attığı gollerle Lille mücadeleyi 2-0 kazandı.

Lille'de milli futbolculardan 58 dakika oyunda kalırken, 90 dakika forma giydi. ise sakatlığı nedeniyle kadroda yer almadı.

Bu skorla Lille, puanını 62'ye yükselterek liderliğini sürdürdü. Marsilya ise 39 puanda kaldı.

PSG zirve takibini sürdürdü haberin devamı

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
DÜNYADAN FUTBOL HABERLERİ
PSG zirve takibini sürdürdü PSG zirve takibini sürdürdü
Milan ile Udinese yenişemedi! Milan ile Udinese yenişemedi!
Crystal Palace ile ManU puanları paylaştı Crystal Palace ile ManU puanları paylaştı
DİĞER HABERLER
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör
Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır. TURKUVAZ HABERLEŞME VE YAYINCILIK ANONİM ŞİRKETİ