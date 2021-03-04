Ligue 1'in 28. haftasında Paris Saint-Germain (PSG) deplasmanda Bordeaux'yu Pablo Sarabia'nın attığı tek golle mağlup ederek lider Lille'i takibini sürdürdü.

Fransa Birinci Futbol Ligi'nde (Ligue 1) heyecan 28. hafta mücadeleleri ile sürüyor. 27. haftada Bordeaux'a konuk olan Paris Saint-Germain, rakibini 1-0 mağlup ederken, 3 puanı hanesine yazdırmayı başaran taraf oldu.

Konuk ekibe galibiyeti getiren golü 20. dakikada Pablo Sarabia kaydetti.

PSG bu galibiyetle birlikte puanını 60'a yükseltti. Bordeaux ise 33 puanda kaldı.

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