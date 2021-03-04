04 Mart 2021, Perşembe

DÜNYADAN FUTBOL

Bordeaux 0-1 Paris Saint-Germain (PSG) | MAÇ SONUCU - ÖZET

PSG zirve takibini sürdürdü
DÜNYADAN FUTBOL
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Giriş Tarihi: 04.03.2021

'in 28. haftasında Paris Saint-Germain (PSG) deplasmanda Bordeaux'yu 'nın attığı tek golle mağlup ederek lider Lille'i takibini sürdürdü.

'nde () heyecan 28. hafta mücadeleleri ile sürüyor. 27. haftada Bordeaux'a konuk olan Paris Saint-Germain, rakibini 1-0 mağlup ederken, 3 puanı hanesine yazdırmayı başaran taraf oldu.

Konuk ekibe galibiyeti getiren golü 20. dakikada kaydetti.

PSG bu galibiyetle birlikte puanını 60'a yükseltti. Bordeaux ise 33 puanda kaldı.

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