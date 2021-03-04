Premier Lig'in 29. haftasında Manchester United, deplasmanda Crystal Palace ile golsüz berabere kalarak rakibiyle puanları paylaştı.

İngiltere Premier Lig'in 29. haftasında Crystal Palace ile Manchester United, Selhurst Park'ta kozlarını paylaştı. Gol sesinin çıkmadığı maçta iki takım, sahadan 0-0'lık beraberlikle ayrılarak puanları paylaştı.

Kırmızı Şeytanlar bu sonuçla puanını 51'e çıkararak 2. sırada yer aldı. Bu sezonki 7. beraberliğini alan Crystal Palace ise 34 puanla 13. sırada kendine yer buldu.

DİĞER

DÜNYADAN FUTBOL HABERLERİ