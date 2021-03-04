04 Mart 2021, Perşembe

DÜNYADAN FUTBOL

Crystal Palace 0-0 Manchester United (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Crystal Palace ile ManU puanları paylaştı
DÜNYADAN FUTBOL
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Giriş Tarihi: 04.03.2021

'in 29. haftasında , deplasmanda ile golsüz berabere kalarak rakibiyle puanları paylaştı.

'in 29. haftasında ile , 'ta kozlarını paylaştı. Gol sesinin çıkmadığı maçta iki takım, sahadan 0-0'lık beraberlikle ayrılarak puanları paylaştı.

bu sonuçla puanını 51'e çıkararak 2. sırada yer aldı. Bu sezonki 7. beraberliğini alan Crystal Palace ise 34 puanla 13. sırada kendine yer buldu.

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