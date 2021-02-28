Leicester City - Arsenal maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | İngiltere Premier Lig

İngiltere Premier Lig'de heyecan devam ediyor. 26. hafta maçında Leicester City ile Arsenal kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, Leicester City - Arsenal maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

LEICESTER CITY - ARSENAL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Leicester City - Arsenal maçı 28 Şubat Pazar günü saat 15:00'de S Sport'ta canlı yayınlanacak.

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