02 Mart 2021, Salı

DÜNYADAN FUTBOL

Real Madrid 1-1 Real Sociedad (MAÇ SONUCU-ÖZET)

R.Madrid sahasında Sociedad'a takıldı!
DÜNYADAN FUTBOL
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Giriş Tarihi: 02.03.2021

İspanya 'nın 25. haftasında sahasında 'ı konuk etti. Mücadele 1-1 eşitlikle sona erdi.

İlk yarısı 0-0 sona eren karşılaşmada , 55. dakikada "Portu" lakaplı Cristian Portuges Manzanera'nın golüyle 1-0 öne geçti.

Maçın 89. dakikasında Vicinius'un golüyle skora eşitliği getiren Madrid, ligdeki 5. beraberliğini aldı.

Puanını 53'e çıkaran , averajla Barcelona'nın ardından 3. sırada kaldı.

Real Sociedad ise 42 puanla 5'incilikteki yerini korudu.

'daki şampiyonluk yarışında 58 puanla lider durumda bulunan Atletico Madrid'in bir maç eksiği bulunuyor.

Ligin 26. haftasında 7 Mart pazar günü Madrid derbisinde Atletico Madrid ile Real Madrid karşı karşıya gelecek.

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