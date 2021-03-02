Real Madrid 1-1 Real Sociedad (MAÇ SONUCU-ÖZET)
İspanya La Liga'nın 25. haftasında Real Madrid sahasında Real Sociedad'ı konuk etti. Mücadele 1-1 eşitlikle sona erdi.
İlk yarısı 0-0 sona eren karşılaşmada Real Sociedad, 55. dakikada "Portu" lakaplı Cristian Portuges Manzanera'nın golüyle 1-0 öne geçti.
Maçın 89. dakikasında Vicinius'un golüyle skora eşitliği getiren Madrid, ligdeki 5. beraberliğini aldı.
Puanını 53'e çıkaran Real Madrid, averajla Barcelona'nın ardından 3. sırada kaldı.
Real Sociedad ise 42 puanla 5'incilikteki yerini korudu.
La Liga'daki şampiyonluk yarışında 58 puanla lider durumda bulunan Atletico Madrid'in bir maç eksiği bulunuyor.
Ligin 26. haftasında 7 Mart pazar günü Madrid derbisinde Atletico Madrid ile Real Madrid karşı karşıya gelecek.
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