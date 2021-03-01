01 Mart 2021, Pazartesi

DÜNYADAN FUTBOL

Arminia Bielefeld teknik direktör Uwe Neuhaus’la yollarını ayırdı

Bundesliga ekibi teknik direktörüyle yollarını ayırdı
DÜNYADAN FUTBOL
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Giriş Tarihi: 01.03.2021

Almanya ekiplerinden , teknik direktör 'un görevine son verdiğini duyurdu.

Alman kulüpten yapılan açıklamada Neuhaus ve teknik direktör yardımcısı Peter Nemeth'in görevine son verildiği ifade edildi.

Açıklamada, kulübün uzun vadeli stratejik gelecek planlaması çerçevesinde takımın sezonu nasıl tamamlayacağından bağımsız olarak teknik kadroda bir değişme gideceği kararının verildiği belirtildi.

Açıklamada Neuhaus'un yerine kimin geleceğine ilişkin bilginin yakında paylaşılacağı aktarıldı.

Kulübün üst yöneticisi Samir Arabi, mevcut gelişmeler sebebiyle bu değişimi öne çekme kararını aldıklarını ifade ederek, takımın sportif hedeflere ulaşması için gerekli kaliteye sahip olduğundan da emin olduklarını kaydetti.

ligde, bir maç eksikle 18 puanla 16. sırada yer alıyor.

Neuhaus, 2018'in aralık ayında Arminia Bielefeld'de teknik direktörlük görevine getirilmişti.

Arminia Bielefeld 2020-2021 sezonunda 11 yıl aradan sonra yeniden 'ya yükselmişti.

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