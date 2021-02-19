19 Şubat 2021, Cuma

DÜNYADAN FUTBOL

Totttenham'dan Harry Kane için dudak uçuklatan istek!

Harry Kane için dudak uçuklatan istek!
DÜNYADAN FUTBOL
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Güncelleme Tarihi: 19.02.2021 Giriş Tarihi: 19.02.2021

'nun teknik direktörlüğünü üstlendiği 'ın yıldız oyuncusu , dünya devi takımların hayalini kurduğu forvetlerden biri. Tottenham, Harry Kane için 150 milyon sterlin (yaklaşık 173 milyon euro) fiyat belirledi.

'ın İngiliz yıldızı 'in transfer bedeli belli oldu. Yıldız ismi almak isteyen kulüpler, kesenin ağzını açmak zorunda. 'ı 100 milyon euro'ya 'e sattıktan sonra yapılanma yapan ve baştan aşağı kadro yenileyen Tottenham, Harry Kane'den çok daha iyi bir transfer bedeli bekliyor. Tottenham, 173 milyon euro elde etmeyi planlıyor. Harry Kane şu ana kadar 21 gole imza attı.

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